رئيس جامعة الأقصر يوقع بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة لتنمية الوعى لدى الطلاب ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

وقع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين البورصة والجامعة، لتنمية الوعى المالي والاقتصادي لدى الطلاب وتعريفهم بكل ما يرتبط بأسواق المال وإدارة المحافظ المالية وكل أنشطة البورصة، بحضور أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة البورصة، وجمال سيد أمين عام الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستتثمار والادخار التراكمي بالبورصة لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر وانطلاقا من رغبة البورصة المصرية وجامعة الأقصر في تدعيم التعاون بينهما، وكذلك تعريف طلاب الجامعات جيل المستقبل بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات بكل الوسائل النظرية والتطبيقية في ذات الوقت لضمان تحقيق الهدف المطلوب، مضيفا أن التعاون يهدف إلى تعريف وتوعية الطلاب بالثقافة المالية والاستثمار والادخار وممارسات أسواق المال من خلال برامج تدريبية وورش عمل يتم تنظيمها بالتعاون بين الجهتين، ويساعد على تنفيذ رؤية الجامعة في ربط الدراسة النظرية بالجانب العملي والتطبيقي وتنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع إدارة البورصة المصرية خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قدرات الطلاب وتسهم في تنويع معارفهم في مختلف التخصصات وبالأخص أسواق المال وكيفية الاستثمار والادخار، وهو ما يجعلهم مؤهلين وفق احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، قال رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تؤمن بأهمية رفع مستويات الوعي المالي ونشر الثقافة المالية التي تتكامل مع جهود الشمول المالي التي تتبناه وتنفذه الدولة المصرية، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جامعات لتنظيم دورات وورش عمل لتأهيل ورفع قدرات الطلاب بما يمكنهم من امتلاك مهارات تواكب احتياجات سوق العمل. وأعرب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بزيادة عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية التي وقعت معها إدارة البورصة بروتوكولات تعاون بما يسمح بنشر وتعزيز الثقافة المالية خاصة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

وينص البروتوكول على قيام البورصة المصرية بتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة، وإعداد وتوزيع كتيبات تعليمية من قبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة، مع تشكيل لجنة من الجامعة والبورصة المصرية لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول.

وفى نهاية مراسم توقيع البروتوكول تم تبادل الدروع بين رئيس الجامعة ورئيس هيئة البورصة المصرية. حضر مراسم توقيع البروتوكول مجموعة من مستشارى البورصة المصرية.



رئيس جامعة الأقصر يوقّع بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة



رئيس جامعة الأقصر يوقّع بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة



رئيس جامعة الأقصر يوقّع بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة



رئيس جامعة الأقصر يوقّع بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة



رئيس جامعة الأقصر يوقّع بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة



رئيس جامعة الأقصر يوقّع بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة



رئيس جامعة الأقصر يوقّع بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة