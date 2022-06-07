اليوم السابع
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ذا جارديان: الاتحاد الأوروبى يتهم روسيا لتمهيد الطريق لخلق أزمة غذاء عالمية وشيكة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:09 م
ذا جارديان: الاتحاد الأوروبى يتهم روسيا لتمهيد الطريق لخلق أزمة غذاء عالمية وشيكة شارل ميشال
لندن (أ ش أ)

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اتهم رئيس المجلس الأوروبى البلجيكى شارل ميشال اليوم الثلاثاء، روسيا باستخدام الإمدادات الغذائية كـ "صاروخ خفى ضد البلدان النامية".
 
وألقى ميشال- بحسب ما أوردته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، باللوم على الكرملين في أزمة الغذاء العالمية الوشيكة؛ ما دفع سفير موسكو في الأمم المتحدة إلى الانسحاب من اجتماع مجلس الأمن، موضحا أن ملايين الأطنان من الحبوب والقمح عالقة في حاويات وسفن في ميناء أوديسا الأوكراني قبل بضعة أسابيع بسبب الهجمات العسكرية الروسية عليها؛ ما يؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية ودفع الناس إلى الفقر وزعزعة استقرار مناطق بأكملها".
 
يذكر أن أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة ارتفعت منذ الهجمات العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي حيث تمثل روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية في حين أن روسيا هي أيضا مصدر للأسمدة وأوكرانيا مصدرة للذرة وزيت عباد الشمس.

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