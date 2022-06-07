حاكم لوجانسك: قوات أوكرانيا تجد صعوبة فى صد الهجمات بمركز سيفيرودونيتسك

أكد حاكم لوجانسك، أن القوات الأوكرانية تجد صعوبة في صد الهجمات في مركز سيفيرودونيتسك، موضحا أن القوات الروسية لا تسيطر بشكل كامل على المدينة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن القوات الروسية وقوات إقليم "لوجانسك"، بدأت هجوما شاملا على أراضي الإقليم.
وقال قديروف في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الثلاثاء إن: "الوحدات الشيشانية، إلى جانب التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا ولوجانسك، تشن هجوما شاملا ضد مواقع القوميين الأوكرانيين، وباستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية".
وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد قال في وقت سابق، إن 97% من أراضي لوجانسك تمت السيطرة عليها بالفعل.
حاكم لوجانسك: قوات أوكرانيا تجد صعوبة فى صد الهجمات بمركز سيفيرودونيتسكالثلاثاء، 07 يونيو 2022 07:50 م
روسيا وأوكرانيا
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أكد حاكم لوجانسك، أن القوات الأوكرانية تجد صعوبة في صد الهجمات في مركز سيفيرودونيتسك، موضحا أن القوات الروسية لا تسيطر بشكل كامل على المدينة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
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