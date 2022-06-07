جيل بايدن تستضيف حفلا في البيت الأبيض لتكريم نانسي ريجان.. صور

أشادت جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى بنانسى ريجان زوجة الرئيس الأمريكى السابق رونالد ريجان، حيث استضافت السيدة الأولى الحالية كشف النقاب عن طابع بريدى أمريكى جديد يكرم نانسى التى شغلت هذا الدور قبل 40 عاما.
وفقا لصحيفة يو اس نيوز، فى احتفال بالبيت الأبيض، تحدثت جيل بايدن عن "المنصة المذهلة" التى اكتسبتها السيدات الأوائل لخدمة الناس بعد أن وضعوا فى دائرة الضوء الوطنية بطريقة لم يكن ليتوقعها أحد.
وقالت جيل بايدن: "السيدة الأولى نانسى ريجان خدمت الشعب الأمريكى بلطف. لقد فهمت أن دور السيدة الأولى جاء مصحوبًا بالتدقيق، لكنها وجدت الإنسانية فى كل ذلك. لقد عرفت إمكانات هذا الدور "، وتابعت: "الشهر القادم كان عيد ميلادها الـ 101 وبهذا الختم، نؤكد أنها أحدثت فرقًا كبيرًا".
وقال فريد رايان، مساعد البيت الأبيض للرئيس رونالد ريجان، إن السيدة الأولى السابقة دعت إلى رعاية الأجداد، ودافعت عن الفنون، وأعادت تشكيل أجزاء من البيت الأبيض. وفى ملاحظاتها، تحدثت جيل بايدن عن حاجة الجميع للمساعدة فى "جمع مجتمعاتنا معًا"، وقالت: "علينا أن نتعلم من أولئك الذين لا نفهمهم، وأن نصل عبر الفجوة وإيجاد أرضية مشتركة، لأن هذا هو المكان الذى يجب وضع أساس مستقبلنا فيه".
كما شارك فى عملية إزاحة الستار عن الطابع مدير مكتب البريد الأمريكى العام لويس ديجوى وآن بيترسون ، ابنة أخت نانسى ريجان.
جيل بايدن
جيل بايدن
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