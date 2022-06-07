جيل بايدن تستضيف حفلا في البيت الأبيض لتكريم نانسي ريجان.. صور

أشادت جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى بنانسى ريجان زوجة الرئيس الأمريكى السابق رونالد ريجان، ‏حيث استضافت السيدة الأولى الحالية كشف النقاب عن طابع بريدى أمريكى جديد يكرم نانسى التى ‏شغلت هذا الدور قبل 40 عاما.‏

وفقا لصحيفة يو اس نيوز، فى احتفال بالبيت الأبيض، تحدثت جيل بايدن عن "المنصة المذهلة" التى اكتسبتها السيدات الأوائل ‏لخدمة الناس بعد أن وضعوا فى دائرة الضوء الوطنية بطريقة لم يكن ليتوقعها أحد.‏

وقالت جيل بايدن: "السيدة الأولى نانسى ريجان خدمت الشعب الأمريكى بلطف. لقد فهمت أن دور ‏السيدة الأولى جاء مصحوبًا بالتدقيق، لكنها وجدت الإنسانية فى كل ذلك. لقد عرفت إمكانات هذا الدور ‏‏"، وتابعت: "الشهر القادم كان عيد ميلادها الـ 101 وبهذا الختم، نؤكد أنها أحدثت فرقًا كبيرًا".‏

وقال فريد رايان، مساعد البيت الأبيض للرئيس رونالد ريجان، إن السيدة الأولى السابقة دعت إلى رعاية ‏الأجداد، ودافعت عن الفنون، وأعادت تشكيل أجزاء من البيت الأبيض. ‏وفى ملاحظاتها، تحدثت جيل بايدن عن حاجة الجميع للمساعدة فى "جمع مجتمعاتنا معًا"، وقالت: ‏‏"علينا أن نتعلم من أولئك الذين لا نفهمهم، وأن نصل عبر الفجوة وإيجاد أرضية مشتركة، لأن هذا هو ‏المكان الذى يجب وضع أساس مستقبلنا فيه".‏

كما شارك فى عملية إزاحة الستار عن الطابع مدير مكتب البريد الأمريكى العام لويس ديجوى وآن بيترسون ‏، ابنة أخت نانسى ريجان. ‏