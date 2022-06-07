جامعة بنى سويف: إجراء العملية رقم 100 لإزالة ورم من الغدة النخامية بالمنظار الأنفى

بنى سويف – هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إجراء قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة بنى سويف العملية رقم 100 لإزالة ورم من الغدة النخامية بقاع الجمجمة عن طريق المنظار الأنفي، والذي يعد من أحدث الأجهزة لإجراء تلك العمليات داخل المستشفيات، لمريضة تعاني من فقدان الرؤية بالعين اليسرى نتيجة تأثير الورم وضغطه على مسار العصب البصري.

ووجه الدكتور منصور التهنئة إلى الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، من خلال السعي الدائم لتقديم خدمة طبية متميزة ولرفع المعاناة عن المرضى، والحرص على تطوير وإضافة وحدات جديدة داخل المستشفى.

وأشاد الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف بالدور الذي تقوم به المستشفى في خدمة المجتمع السويفى تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مؤكداً أن المستشفى تتميز عن غيرها من المستشفيات الأخرى، بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والتمريض ذوي خبرة وكفاءة عالية ولديهم دراية فنية وتقنية بأحدث الأجهزة الطبية.

وأكد الدكتور محمد شعبان، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، أن المستشفى تسعى جاهدة لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية والانتهاء من قوائم الانتظار، وأننا احتفلنا داخل القسم بإجراء العملية رقم 100 في ذات التخصص بعد توافر كافة الإمكانات الحديثة لإجراء تلك العمليات عن الماضي،

وخرجت بعدها المريضة بصحة جيدة لتضاف تلك العمليات إلى قوائم العمليات المتميزة التي تم إجراؤها داخل المستشفى الجامعي، موجهاً شكره للدكتور منصور حسن على دعمه المستمر للقسم وتزويده بكافة الإمكانات لإجراء تلك العمليات.

وشارك في إجراء العملية فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد فواز أستاذ الأنف والأذن، والدكتور هاني محمد مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عبد الرحمن صابر مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد منصور طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، وفريق التمريض بعمليات جراحة المخ والأعصاب.