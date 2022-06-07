اليوم السابع
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تفاصيل الفائدة على أعلى الشهادات البنكية فى مصر ببرنامج بنكنوت على نغم FM

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:00 ص
تفاصيل الفائدة على أعلى الشهادات البنكية فى مصر ببرنامج بنكنوت على نغم FM الإعلامي أحمد يعقوب
كتبت ريهام الباشا

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الفائدة على أعلى الشهادات البنكية فى مصر، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

ويُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.


فائدة البنوك

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