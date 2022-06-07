تشييع جثامين ضحايا مذبحة أبومناع بقنا وسط حزن الأهالى وإجراءات أمنية مشددة

قنا صابر سعيد

شيع عدد من أهالي قرية أبومناع غرب بمركز دشنا شمالي محافظة قنا جثامين ضحايا مذبحة دشنا الـ5 وسط إجراءات أمنية مشددة.



وكانت صرحت النيابة بدفن 5 جثامين، مزارع وأبنائه الأربعة بسبب خلافات على الميراث مع الابن، بقرية أبومناع غرب شمال محافظة قنا وذلك بعد عرضهم على الطبيب الشرعي.



وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، بقيام جمال.ع.ا، وشهرته خالد، بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته مما أدى إلى وفاة والده، وأشقائه أحمد ومحمد ووحيدة ونجاة، وإصابة والدته، بطلق ناري بالساقين.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات على الميراث بينهم، وتمكنت حملة أمنية من ضبط المتهم أثناء اختبائه بقرية بقنا، وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.