تحرير 548 محضرا ضد مزارعين لعدم توريدهم 1629 طن قمح بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة.
وشدد على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي المنزرعة بالقمح والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.
وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين تحرير 445 محضرا بمركز شبراخيت ضد أصحاب حيازات زراعية الوارد أسمائهم بكشوف الحصر، ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت 979 طن قمح للشون والصوامع.
وفى مركز كفر الدوار تم تحرير 103 محاضر ضد أصحاب حيازات زراعية الوارد أسماؤهم بكشوف الحصر ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت 650 طنا.
ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.
تحرير 548 محضرا ضد مزارعين لعدم توريدهم 1629 طن قمح بالبحيرةالثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:09 م
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة.
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