انتظام الامتحانات بجامعة بورسعيد وسط إجراءات احترازية.. ولجان لذوى الهمم

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد، خلال تصريحات صحفية "لليوم السابع"، إنتظام الإمتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الحامعى 2021/2022 النهائية والنظرية والشفوية والتطبيقية وتم إعلان نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى لجميع الطلاب.

وقال الدكتورجلال سالم، أن الامتحانات النظرية منتظمة داخل 8 كليات، متمثلة فى كلية الهندسة، والتجارة والتمريض، والآداب والتربية النوعية والحقوق والتكنولوجيا.

واضاف أن عدد الممتحنين 5727 طالبا وطالبة من كافة المستويات المختلفة بكليات الجامعة التى قامت بتجهيز أماكن امتحانات الطلاب التى روعى فيها المسافات البينية بين الطلاب وبعضهم.

وتابع بأنه يراعى تطهير جميع الأماكن وكذلك تم التنبيه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية من حيث ارتداء الكمامة والكحل وزجاجة المياه، مع التأكيد، بعدم تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب، وبعضهم والحضور قبل الامتحان ب 10 دقائق.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور جلال سالم بأنه تم توزيع الأسئلة على الطلاب، ولم يحدث أية مشاكل، مضيفاً: أن الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط والعالى وجميع أسئلة الامتحانات اختبارات متعددة، على أن يتم التصحيح الإلكترونى فى أسرع وقت ممكن، وبعيدا عن التصحيح الذاتى.

ومن جانبه، أكد الدكتور جلال، بأنه تفقد لجان الامتحانات بكليات الجامعة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التى من شأنها الحفاظ على التباعد الاجتماعى، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات .

ومن جهة أخرى، أكد بأنه تم تجهيز لجان خاصة لامتحانات الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وفى الوقت نفسه حذر من دخول لجان الامتحان الهاتف.