"النواب الأردنى" يدين التصريحات المسيئة للرسول من مسئول هندى

عمان (أ ش أ)

أدان مجلس النواب الأردنى بأشد العبارات الإساءات الأخيرة الصادرة من مسئول فى الحزب الحاكم الهندى، بحق النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين والمرسلين.

ودعا المجلس- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" المجتمع الدولي، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدى لتلك الممارسات بحق المسلمين في الهند.

وأشار البيان إلى أن تلك الإساءات تتزامن مع تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند، وفي إطار هذا الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم، خاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية بعدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم؛ ما يستدعي الإدانة والشجب من المجتمع الدولي.

وطالب المجلس -في بيانه- السلطات الهندية التصدي بحزم لتلك الإساءات، وكل أشكال التطاول على الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- والدين الإسلامي، وتقديم المحرضين والمتورطين ومرتكبي أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد المسلمين إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها، مطالبا أيضا السلطات الهندية بضمان سلامة وأمن المجتمع المسلم في الهند، وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته.