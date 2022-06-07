المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص 185.6 مليار يورو للاتحاد الأوروبي في 2023‎‎

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اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، ميزانية سنوية للاتحاد الأوروبي تبلغ 185.6 مليار يورو لعام 2023، على أن تُستكمل بمنح تقدر بنحو 113.9 مليار يورو في إطار برنامج الجيل القادم التابع للاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن ميزانية الاتحاد الأوروبي ستواصل حشد استثمارات كبيرة لتعزيز الاستقلال الذاتي الاستراتيجي لأوروبا، والانتعاش الاقتصادي المستمر، وحماية الاستدامة وخلق فرص العمل. وستواصل المفوضية إعطاء الأولوية للاستثمارات الخضراء والرقمية مع تلبية الاحتياجات الملحة الناشئة عن الأزمات الأخيرة والحالية.

وقال المفوض الأوروبي يوهانس هان، المسئول عن ميزانية الاتحاد الأوروبي: "إننا نواصل تقديم مبالغ غير عادية من التمويل لدعم تعافي أوروبا والتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية. وتظل الميزانية أداة مهمة تحت تصرف الاتحاد لتوفير قيمة مضافة واضحة لحياة الناس. ما يساعد أوروبا على تشكيل عالم متغير نعمل فيه معًا من أجل السلام والازدهار وترسيخ قيمنا الأوروبية".

وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم مقترحات إضافية لمعالجة تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا خارجيًا وداخليًا في وقت لاحق من العام، على أساس تقييم أكثر دقة للاحتياجات، وفقًا لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 31 مايو 2022، فيما تعكس الميزانية الأولويات السياسية للاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر حاسمة لضمان الانتعاش المستدام وتعزيز مرونة أوروبا، موضحًا أنه تحقيقًا لهذه الغاية، اقترحت المفوضية تخصيص 5ر103 مليار يورو في شكل منح، بموجب مرفق التعافي والصمود لدعم الانتعاش الاقتصادي والنمو في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتصدي للتحديات التي تفرضها الحرب في أوكرانيا.

إلى جانب تخصيص 1ر1 مليار يورو لتعزيز السياسات الزراعية المشتركة من خلال الصندوق البحري الأوروبي ومصايد الأسماك، وكذلك 6ر53 لتربية الأحياء المائية، بما يعود بالنفع على المزارعين والصيادين في أوروبا، وتعزيز مرونة قطاعي الأغذية الزراعية ومصايد الأسماك وتوفير النطاق الضروري لإدارة أزمة النقص المتوقع في الإمدادات الغذائية العالمية. فضلاً عن 1ر46 مليار يورو للتنمية الإقليمية ودعم التماسك الاقتصادي والاجتماعي وتمويل المشاريع التي تدعم التحول الأخضر والمشاريع ذات الصلة.