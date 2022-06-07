اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تفتتح مدرسة للتدريب على كرة القدم فى بورسعيد

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:43 م
الكنيسة الأسقفية تفتتح مدرسة للتدريب على كرة القدم فى بورسعيد الكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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تفتتح كنيسة الظهور الأسقفية الأنجليكانية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة للتدريب على كرة القدم، على أن يكون التدريب يومى الجمعة والاثنين من كل أسبوع طوال شهور الإجازة الصيفية.

ومن المقرر أن يقدم التدريب مدربون محترفون تحت شعار "المهارة وحدها لا تكفى لصنع نجم بل تحتاج إلى مبادئ وتعليم"، حيث تستهدف المدرسة بناء جيل محترف يعيش أسلوب حياة مختلف مع الاهتمام بالتعليم الروحى للمشاركين.

وتأتى مدرسة الكرة ضمن مجموعة من المدارس والأنشطة التى تنظمها كنيسة بورسعيد الأسقفية بشكل دورى، خاصة فى فصل الصيف للاهتمام بالشباب الناشئ ولتنميتهم روحيًا وفنيا.

جدير بالذكر أن كنيسة الظهور الأسقفية بنيت عام 1989 ودُشنت على يد المطران بليس مطران القدس آنذاك، كما اهتمت منذ بنائها برعاية العاملين فى بورسعيد بالإضافة للاهتمام بالبحارة وطاقم السفن، كما احتفلت الكنيسة عام 2019 بمرور مائة وثلاثين عامًا على بنائها وخدمتها وسط أهالى بورسعيد.


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