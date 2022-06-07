القومى للمرأة يعلن حاجته لفريق عمل بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية

كتب محمود راغب

أعلن المجلس القومي للمرأة عن حاجته إلى فريق عمل على مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الممول من الاتحاد الاوروبي.

وتابع المجلس : وعلى من يرغب في التقدم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمجلس للاطلاع على تفاصيل الوظائف المطلوبة عبر اللينك التالي :

http://ncw-backend.clicksegypt.net/Images/PdfRelease/TOR-620227145149580.docx

وأشار المجلس إلى ضرورة مراعاة كتابة المحافظة والمسمى الوظيفى المراد التقدم عليه فى خانة "الموضوع" ، موضحا أن آخر موعد لتلقى الطلبات (يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022).

وكان المجلس القومى للمرأة عن الإحتياج للإستعانة بمشرف/ أو مشرفة محافظة بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض من أبناء أو بنات المحافظات التالية (المنيا - أسيوط - بنى سويف - سوهاج - قنا - الفيوم - الشرقية - البحيرة - القليوبية - الأقصر - أسوان - الدقهلية - الجيزة - الوادي الجديد - الأسكندرية - الإسماعيلية - الغربية - المنوفية - دمياط - كفر الشيخ ) لدخول المشروع مراكز ومحافظات جديدة