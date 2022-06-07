اليوم السابع
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القومى للمرأة يعلن حاجته لفريق عمل بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:36 م
القومى للمرأة يعلن حاجته لفريق عمل بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعلن المجلس القومي للمرأة عن حاجته إلى فريق عمل على مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الممول من الاتحاد الاوروبي.
 
وتابع المجلس : وعلى من يرغب في التقدم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمجلس للاطلاع على تفاصيل الوظائف المطلوبة عبر اللينك التالي :
 http://ncw-backend.clicksegypt.net/Images/PdfRelease/TOR-620227145149580.docx 
 
وأشار المجلس إلى ضرورة مراعاة كتابة المحافظة والمسمى الوظيفى المراد التقدم عليه فى خانة "الموضوع" ، موضحا أن آخر موعد لتلقى الطلبات (يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022).
 
وكان المجلس القومى للمرأة  عن الإحتياج للإستعانة بمشرف/ أو مشرفة محافظة بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض من أبناء أو بنات المحافظات التالية (المنيا - أسيوط - بنى سويف - سوهاج - قنا - الفيوم - الشرقية - البحيرة - القليوبية - الأقصر - أسوان -  الدقهلية - الجيزة - الوادي الجديد - الأسكندرية - الإسماعيلية - الغربية - المنوفية - دمياط - كفر الشيخ ) لدخول المشروع مراكز ومحافظات جديدة
 
 
 
 
 

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