اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على "مستريح" بالغربية جمع من ضحاياه 5 ملايين جنيه.. تفاصيل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:26 ص
القبض على "مستريح" بالغربية جمع من ضحاياه 5 ملايين جنيه.. تفاصيل قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
 
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (5,600,000) خمسة مليون وستمائة ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
 
 

توظيف اموال

الداخلية

حوادث

مستريح الغربية

القبض على مستريح

الغربية


الموضوعات المتعلقة

إحذر من فخ"المستريحين".. استولوا على 560 مليون جنيه لتوظيفها فى مشروعات وهمية.. ضبط 40 مستريحا خلال شهر.. نصبوا على مئات المواطنين فى المحافظات.. والاستثمار العقارى والأجهزة الطبية والمطاعم أبرز الأنشطة الوهمية

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:00 م

تجديد حبس "مستريح كرداسة" المتهم بالنصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:15 م

مستريح الإسكندرية يعترف: "أوهمت الضحايا بفوائد مالية مرتفعة"

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:00 ص

جنايات قنا الاقتصادية تؤيد قرار التحفظ على أموال 9 مستريحين جدد

الأحد، 05 يونيو 2022 11:20 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة