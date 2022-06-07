القبض على سيدة لاتهامها بقتل زوجها فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

عثر رجال المباحث بالقاهرة على جثة شخص بعدما قتلته زوجته بسبب علاقته مع أخرى بمنطقة المرج، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوفاة شخص يعمل مقاولا بعد إصابته بطعنات بعد التعدى عليه بسلاح أبيض فى المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان واستمعوا لأقوال شهود العيان حول الحادث.

وقالت زوجة المجنى عليه، خلال الإدلاء بأقوالها، إنها لا تعلم شيئا عن الحادث وكانت تقيم لدى شقيقها، وعند عودتها اكتشفت مقتل زوجها، وبعمل التحريات تبين كذب روايتها وأنها قامت بقتله بعد عثورها على صورة له رفقة سيدة أخرى على هاتفه المحمول، ثم توجهت لشقيقها وعادت للمنزل وادعت مقتله لإبعاد الشبهة عنها، وتم ضبطها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.