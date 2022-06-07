الصين تشهد قرابة 80 مليون رحلة سياحية محلية خلال عطلة عيد قوارب التنين

كتب خالد إبراهيم

شهدت عطلة عيد قوارب التنين الصينية، التى استمرت 3 أيام وانتهت الأحد الماضى، حوالى 79.61 مليون رحلة سياحية محلية، وفقا لتوقعات وزارة الثقافة والسياحة الصينية، وأشارت الوزارة إلى أن إيرادات السياحة المحلية خلال العطلة بلغت 25.82 مليار يوان (حوالي 3.85 مليار دولار أمريكي).

وقالت الوزارة إن سوق الثقافة والسياحة في الصين خلال العطلة حافظت على عملياتها الآمنة والمستقرة والمنظمة بشكل عام، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.



الصين

ويعتبر عيد قوارب التنين، الذي يطلق عليه أيضا عيد دوانوو، عيداً تقليدياً يُحتفل به في اليوم الخامس من الشهر الخامس من التقويم الصيني التقليدي. ووافقت عطلة العيد لهذا العام خلال الفترة ما بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.



ألاف الصينيين يحتفلون بالعطلة

وكانت حكومة شنجهاي الصينية قد أعلنت إنهاء إغلاق كوفيد 19 الذى استمر مدة شهرين، حيث تعود الحياة لطبيعتها بدءا من 1 يونيو، وذلك بعد مضى شهرين من الإغلاق التام.



جانب من الرحلات

ظل سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونًا محصورين في منازلهم طوال فترة الإغلاق تقريبًا التي بدأت في الأول من أبريل، مع تخفيف القيود بشكل طفيف في الأسابيع الأخيرة للسماح للبعض بالخروج لفترات قصيرة من الزمن.



سياح صينيين

كانت السلطات المحلية قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تخطط لاستعادة الحياة الطبيعية بالكامل بحلول الشهر المقبل، لكن لم يتضح كيف ستنفذ ذلك وسط إصرار على التمسك بسياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.