الصحة تنظم زيارات إشرافية لمتابعة تنفيذ حملة تنظيم الأسرة خلال شهر يونيو

كتب وليد عبد السلام

نفذت وزارة الصحة والسكان خطة عمل للمتابعة والتقييم والتغطية الإشرافية لحملة تنظيم الأسرة التى تم إطلاقها بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو الحالى، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بضرورة المتابعة الدورية للحملة بالمحافظات.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه تضمنت الخطة المرور على محافظات الفيوم، وبنى سويف، و المنيا، و الاقصر، و أسوان، و سوهاج، وقنا، وأسيوط، والبحيرة، وكفر الشيخ، وذلك من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة للوقوف علي مدى توافر الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً طويلة المفعول، و أيضًا توافر مستلزمات مكافحة العدوى بالوحدات و المواد الإعلامية اللازمة للتوعية.

وأضاف أن الوزارة نفذت أول زيارة اشرافية، يوم الخميس الماضى، لمحافظة الفيوم حيث تم المرور على أربع إدارات صحية هي " يوسف الصديق- إطسا- أبشواي - ومركز الفيوم "، مشيراً أنه قامت كل مجموعة من الفريق المركزي بالمرور على 3 وحدات صحية ومستشفى وعيادة متنقلة بكل إدارة، ويأتي هذا من منطلق الاهتمام بالقضية السكانية وخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية والمساهمة في جودة الحياة الصحية للأسر المصرية .

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم أنه خلال الزيارة تم متابعة صرف الوسائل وتوافر الأطباء المدربين على معايير تنظيم الأسرة من " المشورة و صرف و تركيب الوسائل "، وكذلك متابعة فريق التمريض والوقوف على مدى تدريبهم على تقديم المشورة ومعايير صرف الوسائل لاعضاء هيئة التمريض، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والتعامل مع المنتفعات، موضحة أنه قام الفريق بعمل استبيان لبعض المنتفعات ومناقشة أرائهم وأفكارهم ومدى رضائهم عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات التي تم زياراتها.

وأضافت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، أنه تم متابعة المستشفيات المطبق بها برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة و إنجاز تلك المستشفيات في تطبيق برنامج تركيب وسائل تنظيم الحمل أثناء الولادة القيصرية، والذي يعتبر من التدخلات الحديثة لقطاع السكان لحماية السيدات من الحمل غير المرغوب فيه، وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

وتابعت"عبدالمجيد" أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من الحملة اليوم في محافظات كفر الشيخ، والقاهرة، والدقهلية، والغربية، وبورسعيد، وسوهاج،و مطروح، والفيوم، والوادي الجديد، والبحيرة، وشمال سيناء، وقنا، والأقصر.