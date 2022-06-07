اليوم السابع
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الشرطة الألمانية: إطلاق النار فى "شولمستادت" غير مرتبط بعمل إرهابى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:52 م
الشرطة الألمانية: إطلاق النار فى "شولمستادت" غير مرتبط بعمل إرهابى الشرطة الألمانية
كتب سمير حسنى

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أفادت الشرطة الألمانية، أن إطلاق النار فى متجر بمدينة شولمستادت غير مرتبط بعمل إرهابي، بحسب تقارير إعلامية.

كانت الشرطة الألمانية، أعلنت مقتل شخصين في إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة "شولمستادت" وسط البلاد، دون التطرق لتفاصيل أخرى.


المانيا

الشرطة الالمانية

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