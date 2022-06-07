الرئيس السيسي يوقع على قوانين بربط ختامى وزارات وهيئات بالسنة المالية 2021.2020

كتب محمد الجالى

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 29 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موزانة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021.2020، وقانون رقم 30 لسنة 2022، باعتماد الحساب الختامى لموزانة وزارة العدل والجهات المعنية لها للسنة المالية 2021.2020.

وتضمنت القوانين، القانون رقم 31 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 32 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 33 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 34 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 35 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 36 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 37 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة الماليو 2021.2020

وقانون رقم 38 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء للسنة المالية 2021.2020

كما وقع الرئيس على قانون رقم 71 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 72 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 73 لسنة2022 بربط حساب ختامى موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 74لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 75 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 76 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيه والإنتاج للسجون للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 77 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 78 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2021_2020

وقانون رقم 79 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولى للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 80 لسنة 2022 بربط حساب ختامة موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 82 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر للسنة المالية 2021.2020

وقانون رقم 83 لسنة 2022 بربط حساب ختامى موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2021.2020

نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.