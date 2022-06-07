الرئيس الأوكرانى: المفاوضات مع روسيا يجب أن تكون وجها لوجه مع بوتين

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات مع روسيا يجب أن تتم وجها لوجه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي: مندهشون من دخول دول غربية في مفاوضات مع روسيا دون إشراكنا، موضحا أن دول أوروبية سئمت من تداعيات العقوبات وبدأت تبحث عن مصالحها.



وتابع الرئيس الأوكرانى، أن العقوبات الغربية أضرت بروسيا لكنها لم تنجح فى تغيير موقفها.



وقال الرئيس الأوكراني، إن أوكرانيا لن توافق على تصدير الحبوب من موانئها بالسفن الروسية، متابعا: الكل يعلم جيدا أننا لن نسمح للسفن الروسية بدخول الموانئ الأوكرانية، فيما يهاجمنا الروس كل يوم.

وأضاف فولوديمير زيلينسكى، أنه من المستحيل التوصل إلى أي اتفاقيات مع موسكو في هذا الشأن، موضحا أن بلاده توصلت إلى مبادرة لإنشاء ممر بحري آمن يمكن استخدامه من قبل جميع البلدان باستثناء روسيا لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.