وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- إن الطيران الروسي ضرب 65 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية، ما أدى إلى تدمير راجمتي صواريخ "جراد"، والقضاء على أكثر من 170 قوميا متطرفا.

وأضاف أن القوات الصاروخية والمدفعية أصابت 39 موقعا للقيادة و47 موقع إطلاق نار للمدفعية المعادية، و426 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 قومي متطرف، وتدمير ثلاث راجمات صواريخ من طراز "غراد" وثلاث منصات إطلاق لمنظومات الصواريخ S-300 في منطقة كراماتورسك بدونباس.

وأشار إلى أن حصيلة ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 190 طائرة أوكرانية، و129 مروحية، و1139 طائرة بدون طيار، و333 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3443 دبابة ومدرعة أخرى، و478 راجمة صواريخ، و1807 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 3464 مركبة عسكرية خاصة.

