الحبس سنة لمتهم بتزوير شهادات تلقى لقاح كورونا فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مندوب مبيعات بشركة أدوية بالحبس لمدة سنة، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وهي شهادات تلقي لقاح كورونا على عكس الحقيقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 2199 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 229 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، ليوم 8 ديسمبر، عندما تم ضبط المتهم محمد ص م ي، 24 سنة، يعمل مندوب مبيعات بشركة أدوية، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق؛ لأنه بدائرة قسم أول الزقازيق، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، قد ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارات تلقي لقاح فيروس كورونا والمنسوب صدورها لمكتب صحة ثان الزقازيق، وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن دون بيانات تلك الاستمارات على غرار المحررات الصحيحة.

وتبين أن المتهم قد اشترك مع موظف عام حسن النية، وهو الموظف المختص بمكتب صحة ثان الزقازيق، في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارات تلقي لقاح فيروس كورونا وكان ذلك بطريق المساعدة بأن دون ببيانات الشخص المراد إثباتها لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ألا وهي تلقيه الفعلي للقاح، فوضع الموظف المختص بصمة خاتم شعار الجمهورية على المحرر المزور لإضفاء الصفة الرسمية، فيما تبين من التحريات أن المتهم قد استحصل بغير حق على أختام حكومية (خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب صحة ثان الزقازيق)، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.