الجامعة العربية تبرز المواجهة الفكرية فى المقاربة المصرية لمكافحة التطرف

بيشوى رمزى

التقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الأمين ولد اكيك، بمدير مركز الأمم المتحدة للإرهاب ومكتب مكافحة الإرهاب جهانجيز خان، ومسؤولة نقطة الاتصال في القاهرة تمارا الزيات.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب على الصعيدين العربي والعالمي، حيث أشار ولد اكيك إلى التجارب العربية الناجحة في مكافحة الإرهاب من خلال معالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الإنزلاق مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها محاربة الأفكار المتطرفة والتنمية الاقتصادية للحيلولة دون انتشار هذه الجماعات مستغلين الحاجات الأساسية للمواطنين إضافة إلى استخدام الوسائل التقليدية لمكافحة الإرهاب.

وأشار السفير إلى المقاربة المصرية الناجحة لمكافحة التطرف من خلال المواجهة الفكرية والتي يتبناها الأزهر الشريف وآخرها المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام التابع للأزهر الشريف حول " التطرف الدينى"، كذلك مناقشة آخر التطورات الحاصلة في الساحل والصحراء وتأثيرها على الدول العربية نتيجة انتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة هناك.

واستعرض السفير مجهودات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجهودات مجلس وزراء الداخلية العرب لمواجهة هذه الظاهرة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور جهانجيز خان بجهود الجامعة العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، مبرزا الدعم الكبير الذي تقدمه الدول العربية في هذا الإطار