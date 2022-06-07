التعليم عن تطوير التعليم الفنى: "سيكون تدريجيا مش هندوس على زرار يطور"

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنهم يستهدفون من خطة تطوير التعليم الفني، أن يكون التعليم الفني قادرًا على تلبية احتياجات سوق العمل، وتكون جودته مماثلة للجودة العالمية، لافتا إلى أن وجود المهارة مع المعرفة ليس كافيا بل لابد أن يتحلي العامل الفني بالسلوكيات الجيدة إلى جانب المهارة والمعرفة.

وأشار "مجاهد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن تطوير مناهج التعليم الفني أحد ركائز عملية التطوير، حيث تم الانتهاء من تطوير جزء من المناهج، وجاري استكمال عملية التطوير، فضلا عن أن خطة التطوير تعتمد أيضا على تنمية المهارات.

وأوضح أن الفنون الرقمية أحد الإضافات الهامة في خطة برنامج تطوير التعليم الفني، منوها بأن حجم التعليم الفني هذا العام يصل إلى نحو 2.2 مليون طالب، وعدد المقررات كبير، ولهذا ستكون عملية التطوير تدريجية، معلقا: "مش هندوس على زرار تنتهي عملية التطوير".