التعليم الفنى: مشروع لتطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن الوزارة منذ 4 سنوات تقوم بتطوير التعليم الفنى، وتم إنشاء عدد من المدارس التكنولوجية، مضيفا أن هناك إقبالا من الطلاب على المدارس التكنولوجية الجديدة، مضيفا أنه تم تطوير 105 مدارس من مهارات وسلوكيات على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أننا بدأنا فى تنفيذ تكليفات رئاسة الحكومة بزيادة مشروع تطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن التعليم الفنى بدأ فى مشوار التطوير والتقدم، وبعد مبادرة مجلس الوزراء، ندعو الصندوق السيادى بإنشاء مدارس.

وتابع أننا ندعو القطاع الخاص للمشاركة فى إنشاء مدارس للتعليم الفنى مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة العالمية لمواكبة العصر، مضيفا أن الوزارة لديها مراكز تدريب 28 مركزا منتشرين على جميع المحافظات، بها ورش ومعامل تحتاج تجهيز وإضافة فصول وأنشطة، والمساحات مناسبة جدا ولكن تحتاج إلى استثمارات كبرى لتطويرها.