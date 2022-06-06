اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 09:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم الفنى: مشروع لتطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:06 م
التعليم الفنى: مشروع لتطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن الوزارة منذ 4 سنوات تقوم بتطوير التعليم الفنى، وتم إنشاء عدد من المدارس التكنولوجية، مضيفا أن هناك إقبالا من الطلاب على المدارس التكنولوجية الجديدة، مضيفا أنه تم تطوير 105 مدارس من مهارات وسلوكيات على مستوى الجمهورية. 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أننا بدأنا فى تنفيذ تكليفات رئاسة الحكومة بزيادة مشروع تطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن التعليم الفنى بدأ فى مشوار التطوير والتقدم، وبعد مبادرة مجلس الوزراء، ندعو الصندوق السيادى بإنشاء مدارس. 
وتابع أننا ندعو القطاع الخاص للمشاركة فى إنشاء مدارس للتعليم الفنى مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة العالمية لمواكبة العصر، مضيفا أن الوزارة لديها مراكز تدريب 28 مركزا منتشرين على جميع المحافظات، بها ورش ومعامل تحتاج تجهيز وإضافة فصول وأنشطة، والمساحات مناسبة جدا ولكن تحتاج إلى استثمارات كبرى لتطويرها.
 

تطوير المداس

التعليم الفنى

محمد مجاهد

وزارة التربية والتعليم

الحياة اليوم

القطاع الخاص


الموضوعات المتعلقة

التعليم تعقد اجتماعًا لممثلى القطاع الخاص لبحث سبل تطوير منظومة التعليم الفنى

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:02 م

الارتقاء بالخدمات التعليمية على رأس أولويات خطة التنمية 22/23.. رصد استثمارات بـ69 مليار جنيه لصالح القطاع.. إنشاء 25 ألف فصل دراسى.. تطبيق الجدارات فى التعليم الفنى.. والمستهدفات تشمل تشغيل 6 جامعات تكنولوجية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:00 ص

"برنامج محو الأمية والتعليم الفنى" ضمن مناقشات لجان مجلس الشيوخ اليوم

الإثنين، 30 مايو 2022 09:00 ص

"تعليم الشيوخ" تناقش مقترحا لإطلاق استراتيجية حول ربط التعليم الفنى بالعمل

الإثنين، 30 مايو 2022 06:00 ص

محافظ أسيوط يلتقى مدير التعليم الفني لمتابعة سير أعمال امتحانات الدبلومات

الأحد، 29 مايو 2022 12:35 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة