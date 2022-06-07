اليوم السابع
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التجهيزات الأخيرة لتشييع جثامين "جريمة قنا".. مزارع يقتل والده وأشقاءه الـ4 ويصيب أمه

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:57 ص
التجهيزات الأخيرة لتشييع جثامين "جريمة قنا".. مزارع يقتل والده وأشقاءه الـ4 ويصيب أمه التجهيزات الأخيرة لتشييع جثامين جريمة قنا
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا، عن التجهيزات الأخيرة لتشييع جثامين "جريمة قنا" التى شهدت قيام مزارع بقتل والده وأشقائه الـ4 وإصابة أمه.
 


وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهم بارتكاب مذبحة دشنا محافظة قنا. 
 
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات بينهم على الميراث، حيث قتل شقيقيه وشقيقتيه، وانتظر والده حتى العودة من صلاة الفجر، وأطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية. 
 
كان عامل وأبناؤه الأربعة لقوا مقتلهم على يد الابن، وأصيبت الأم، بطلقات نارية،  بقرية أبو مناع غرب في دشنا ، شمالي قنا.
 
تلقى اللواء مسعد أبو سكين،  مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بقيام  جمال.ع.ا، بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته، مما أدى إلى مقتل كل من والده، و4 من أشقائه، وإصابة والدته سعاد، بطلق نارى بالساقين.

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