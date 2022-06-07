التأمين الصحى الشامل: نقدم 2900 خدمة.. ولدينا 6 آلاف دواء مسجل

كتب وليد عبد السلام

قال المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة ل لتأمين الصحى الشامل أن الهيئة مسؤلة عن التمويل والادارة الخاصة بالنظام الصحي الشامل، لافتا إلى أن هناك تعاون وثيق مع الهيئات المعنية .

وأضاف المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل خلال مؤتمر صحة أفريقيا اليوم، أن الهيئة تقدم أكثر من 2900 خدمة طبية، وأكثر من 6000 آلاف دواء مسجل بالمنظومة.

وأوضح المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن منظومة التأمين تقدم سعر عادل للخدمات الطبية، مشيرا إلي أن هناك لجنة تسعير مختصة بتحديد ثمن الخدمة، مضيفا أن هناك تطور كبير للنظم التكنولوجية داخل المنطومة .

وتابع المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل طبيب الرعاية الاولية او طبيب الاسرة له اهمية كبيرة في المنظومة، مشيرا إلى وجود "كول سنتر" يقدم كل الاستفسارات والمعلومات للمواطن، ومن خلالة يتم تقديم خدمة الحجز .