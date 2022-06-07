اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التأمين الصحى الشامل: نقدم 2900 خدمة.. ولدينا 6 آلاف دواء مسجل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:34 م
التأمين الصحى الشامل: نقدم 2900 خدمة.. ولدينا 6 آلاف دواء مسجل التأمين الصحى الشامل - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن الهيئة مسؤلة عن التمويل والادارة الخاصة بالنظام الصحي الشامل، لافتا إلى أن هناك تعاون وثيق مع الهيئات المعنية .
 
وأضاف المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل خلال مؤتمر صحة أفريقيا اليوم، أن الهيئة تقدم أكثر من 2900 خدمة طبية، وأكثر من 6000 آلاف دواء مسجل بالمنظومة.
 
وأوضح المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن منظومة التأمين تقدم سعر عادل للخدمات الطبية، مشيرا إلي أن هناك لجنة تسعير مختصة بتحديد ثمن الخدمة، مضيفا أن هناك تطور كبير للنظم التكنولوجية داخل المنطومة .
 
وتابع  المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل طبيب الرعاية الاولية او طبيب الاسرة له اهمية كبيرة في المنظومة، مشيرا إلى وجود "كول سنتر" يقدم كل الاستفسارات والمعلومات للمواطن، ومن خلالة يتم تقديم خدمة الحجز .
 
 

التأمين الصحى الشامل

الدواء

طبيب الاسرة

الخدمات الطبية


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة