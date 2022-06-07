الإحصاء: تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لـ3 ملايين و734 ألف طن مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

سجل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت الكمية الإجمالية للاستهلاك المحلي في شهر مارس الماضي "مبدئى" نحو 3 ملايين و734 ألف طن، بينما كان نحو 4 ملايين طن في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ نحو 266 ألف طن.

وتواصل معدلات الاستهلاك المحلي التراجع منذ بداية العام حيث سجل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في شهر فبراير الماضي نحو 3 ملايين و481.2 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 3 ملايين و556 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 74.8 ألف طن.

أما بالنسبة للمنتجات البترولية الأخرى فقد شهد ارتفاعا في المقابل، حيث بلغت كمية الاستهلاك نحو مليوني و888 ألف طن في شهر مارس الماضي، مقابل مليوني و289 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 559 ألف طن.