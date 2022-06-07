الأطباء: مسرحية "101 عزل" تجسد الواقع وتحكى ملحمة الفرق الطبية فى مواجهة كورونا

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء ، إن فرقة المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة المصرية، تقدم العرض المسرحي 101 عزل تأليف علي عبدالقوي الغلبان وإخراج محمد درويش، وذلك على مسرح عبدالمنعم مدبولي (متربول سابقاً).

وأوضح الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة الإعلام، أن العرض المسرحى على مدار ساعة ونصف يقدم تجسيدا لنماذج واقعية في ملحمة الفريق الطبي أثناء مواجهة فيروس كورونا خاصة في فترات اشتداد الجائحة، مشيرا إلى أن المسرحية تناولت الحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل في بعض فئات المجتمع مثل الأطباء والتمريض والتي تتفاقم في الأزمات والكوارث مثل جائحة كورونا التي قدم فيها الأطباء والتمريض الكثير من التضحيات.

وأضاف حسين، أنه برغم أن المسرحية تتناول أزمة كورونا بما فيها من مصاعب إلا أن العرض لم يخل من المشاهد الاجتماعية في قالب كوميدي، موجها الشكر والتقدير لفرقة مسرح المواجهة والتجوال ووزارة الثقافة المصرية على الاهتمام بتقديم عرض فني يبرز الجانب الاجتماعي والمهني للأطباء، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع فرقة المواجهة والتجوال لتقديم هذا العرض المسرحي بمحافظات الجمهورية المختلفة.

من جانبه قال الفنان محمد الشرقاوي، مدير مسرح المواجهة والتجوال، إن مسرحية عزل 101 تقدمها الفرقة هدية وعرفاناً بتضحيات الأطباء والتمريض، وكانت الفرقة حريصة على تقديم عرض فني هادف يحاكي الواقع في أحداثه وشخصياته واستمرت البروفات 8 أشهر قبل إطلاق العرض، وأضاف الفنان محمد الشرقاوي مدير الفرقة، أن مسرحية 101 عزل بدأ عرضها منذ الخميس الماضي 2 يونيو بمسرح عبد المنعم مدبولي أمام محطة مترو العتبة من ناحية شارع 26 يوليو، ويبدأ العرض الساعة السابعة مساءً والحجز بداية من الرابعة مساءً، موجهاً الدعوة لحضور العرض لجميع أطياف المجتمع، كما أعلن الشرقاوي عن تقديم الفرقة تخفيض 50% على أسعار دخول المسرح للأطباء وأسرهم تكريماً لهم.

من ناحيته، قال الفنان محمد درويش مخرج مسرحية 101 عزل، إنه حرص على زيارة المستشفيات والتواصل مع الفريق الطبي الذي عمل في مواجهة فيروس كورونا، وذلك لتقديم نماذج حقيقة من خلال المسرحية.