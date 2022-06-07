اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:14 ص
أكرم القصاص
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الأردن يحذر من تداعيات سلبية على أمن المنطقة فى ظل غياب حل للقضية الفلسطينية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:10 ص
الأردن يحذر من تداعيات سلبية على أمن المنطقة فى ظل غياب حل للقضية الفلسطينية بشر الخصاونة
أ ش أ

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حذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة من أن غياب الأفق للحل السياسي للقضية الفلسطينية سيكون له تداعيات وتأثيرات سلبية على أمن واستقرار المنطقة.
 
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال استقبال الخصاونة، لوفد من معهد الولايات المتحدة للسلام الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.
 
واستعرض رئيس الوزراء الأردني ،خلال اللقاء، موقف بلاده من تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة القضية الفلسطينية التي يشكل حلها حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية اساسا لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
 
كما عرض الخصاونة تداعيات أزمة اللجوء السوري على الأردن والضغط الذي تشكله على العديد من القطاعات والخدمات في ظل محدودية دعم المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
 
ولفت رئيس الوزراء الأردن إلى جهود بلاده في مجال محاربة الإرهاب وجميع أشكال التهريب التي تشكل خطرا على المجتمع الأردني.
 
يشار إلى أن معهد الولايات المتحدة للسلام مؤسسة أسسها الكونجرس الأميركي عام 1984 ومقره واشنطن ويهدف إلى منع حدوث النزاعات الدولية وحلها وتعزيز الاستقرار ودعم التحولات الديمقراطية وتوطيد السلام.

الاردن

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القضية الفلسطينية

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