استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بجنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإنهاء ملف التعديات على أراضي وممتلكات الدولة.

وأشار الغضبان، إلى أن حي الجنوب يواصل الإزالات الفورية للتعديات، حيث قام حي الجنوب بإزالة مبنى مخالف على مساحة 150م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا مجال لعودة التعديات مرة أخرى، بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.