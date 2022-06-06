اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي للكونغ فو

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:20 م
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي للكونغ فو محافظ بورسعيد يسلم الدرع لرئيس الاتحاد الافريقي للكونغوفو
بورسعيد - محمد عزام

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، شريف مصطفي رئيس الاتحاد الافريقي للكونغو فو ومحمد صبيح رئيس اتحاد الكيك بوكسنج، وأعضاء الاتحاد ومنطقة بورسعيد، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد. بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعادل مصليحي، رئيس مجلس إدارة نادي العمال ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، معربا عن فخره بهذه النماذج الشبابية التي ترفع اسم مصر عاليا قي المحافل الرياضية

 كما قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسمى معاني التهنئة القلبية وأرق التبريكات إلى اللاعب الدولي إبن بورسعيد يوسف البهائي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للكونغوفو تحت سن 15 عام، مؤكدا أن بورسعيد دائما تقدم الشباب الموهوب والمتميز في جميع المجالات

ومن جانبهم، قدم رئيس الاتحاد الافريقي للكونغ وفو ورئيس اتحاد الكيك بوكسنج، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدين بالطفرة التنموية التي جرت على أرض بورسعيد في وقت قياسي، والاهتمام بتنمية كافة القطاعات بالتوازي، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الرياضي ببورسعيد والتي أصبحت تستقبل كبرى الفعاليات الرياضية المحلية والدولة.

 

المحافظ والرياضيين
المحافظ والرياضيين

 

تسليم الدرع المحافظ
تسليم الدرع المحافظ

 

جانب من اجتماع المحافظ والرياضيين
جانب من اجتماع المحافظ والرياضيين

 


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