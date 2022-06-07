اختفاء مراسل "الجارديان" وصحفى برازيلى خلال رحلة استكشافية فى الأمازون

فاطمة شوقى

أكد اتحاد السكان الأصليون فى منطقة غابات الأمازون عن اختفاء الصحفي الإنجليزي دوم فيليبس، مراسل صحيفة الجارديان، والبرازيلي الأصل برونو أراوجو بيريرا، منذ 5 يونيو، خلال رحلة استكشافية في فالي دو جافاري، إحدى أكثر المناطق النائية في منطقة الأمازون البرازيلية.

وأشارت بوابة "تيلام" الأرجنتينية إلى أن كلا من فيليبس وأراوجو ، يهتمان كثيرا بالاكتشافات فى منطقة الأمازون وعانا من التهديدات قبل أيام قليلة ، ثم أبلغ اتحاد منظمات السكان الأصليين فى فالى دو جافارى، عن اختفائهما منذ أكثر من 24 ساعة، مشيرة إلى أن هذه المنطقة محتلة من قبل الصيادين وعمال المناجم غير القانونيين المتخصصين فى قطع الأشجار.

وتعتبر فالى دو جافارى، Vale do Javarí هي منطقة شاسعة من الأنهار والغابات في قلب الأمازون ، على الحدود مع بيرو وحيث يعيش أكبر عدد من السكان الأصليين المعزولين في العالم.

وأشارت البوابة إلى أنه تم فقد مسار كلاهما عندما كانا مسافرين من مجتمع ساو رافائيل الواقع على ضفاف النهر إلى مدينة أتالايا دو نورتي ، في ولاية أمازوناس البرازيلية ، حيث كان من المفترض أن يصلوا صباح الأحد.

كان فيليبس وأراوجو يسافران في قارب جديد ، به 70 لترًا من البنزين ، وهو ما يكفي للرحلة ، وشوهدوا آخر مرة بالقرب من مجتمع ساو جابرييل ، على بعد بضعة كيلومترات من ساو رافائيل.

وقامت العديد من فرق البحث المكونة من السكان الأصليين الذين يعرفون المنطقة بالبحث على نطاق واسع في المنطقة ، لكنهم لم يعثروا على القارب.

أكد اتحاد منظمات السكان الأصليين في فالي دو جافاري أن فريق أراوجو تلقى تهديدات من الذين يحتلون المنطقة.

وأشارت وكالة برينسا لاتينا الكوبية إن جمعيتان للمراسلين الأجانب من مجلس السكان الأصليين ، Univaja وجميع سكان المنطقة على ضفاف النهر ، طالبوا بإجراء تحقيق فوري من قبل السلطات البرازيلية.

وقال التقرير "نطالب أيضا الحكومة البرازيلية بالتحرك بقوة لضمان سلامة الصحفيين البرازيليين والأجانب الذين يعملون في تلك المنطقة والذين عانوا من تهديدات مختلفة نتيجة لعملهم في منطقة الصراع تلك المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للمعادن".

وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية مذكرة تبعث على القلق ، وسلطت الضوء على أن اتحاد السكان الاصليون فى الامازون ذكر أن الصحفيين البرازيلى والانجليزى، تلقيا تهديدات في نفس أسبوع الاختفاء.

وأكدت "من المهم للغاية أن تكرس السلطات البرازيلية جميع الموارد المتاحة والضرورية لإجراء عمليات البحث على الفور ، من أجل ضمان سلامة كليهما في أقرب وقت ممكن".

وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان ، كان أراوجو بيريرا هدفًا دائمًا للترهيب بسبب العمل الذي يقوم به جنبًا إلى جنب مع السكان الأصليين ضد الغزاة في المنطقة ، مثل الصيادين وعمال المناجم غير القانونيين وقطع الأشجار.