اليوم السابع
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إيطاليا تفكك شبكة إرهابية على صلة بمنفذ هجمات شارلى إبدو

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:15 م
إيطاليا تفكك شبكة إرهابية على صلة بمنفذ هجمات شارلى إبدو الشرطة الايطالية - ارشيفية
فاطمة شوقى

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أصدرت الشرطة الإيطالية 14 مذكرة توقيف بحق العديد من المواطنين الباكستانيين المرتبطين بحسن زاهر محمود ، الشاب الذي قاد الهجوم عام 2020 ، المقر السابق لمجلة شارلي إبدو.
 
 
وأشارت صحيفة "ديا" الإيطالية إلى أنه منذ صباح اليوم الثلاثاء نفذت الشرطة الإيطالية عملية واسعة النطاق، بتنسيق من مكتب المدعي العام في مدينة جنوة، أسفرت عن اعتقالات في إيطاليا وفي الخارج بـ"تهمة الارهاب الدولي"بحق مواطنين باكستانيين كانوا على صلة بزاهر حسن محمود الذي نفذ في 25 سبتمبر 2020  هجومًا بساطور بالقرب من المقر السابق لمجلة (شارلي إيبدو) بالعاصمة الفرنسية باريس.
 
 
وشهدت العملية التي نفذها المكتب المركزي للتحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديجوس) بالمدينة ودائرة مكافحة التطرف والإرهاب الخارجي للشرطة، أيضًا مشاركة مكاتب مكافحة الإرهاب في إسبانيا وفرنسا، بتنسيق من المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب التابع لليوروبول.
 
 
وحسب الشرطة الايطالية، فإن النشاط الاستقصائي، الذي أسفر عن إصدار  14 أمر حبس احتياطي في السجن، كشف عن وجود "خلية إرهابية بمختلف الاقاليم الإيطالية وفي بعض الدول الأوروبية، منسوبة إلى شبكة أكبر لشبان باكستانيين يطلقون على أنفسهم إسم مجموعة (Gabar) كانت على اتصال مع منفذ هجوم شارلي إيبدو .
 
 
 

ايطاليا

شارلى ابدو

الارهاب

خلية ارهابية


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