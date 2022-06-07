"إيسترن كومباني" ضمن أقوى 50 شركة مصرية في تصنيف فوربس

أصدرت "فوربس الشرق الأوسط" قائمتها السنوية لأقوى 50 شركة مصرية في عام 2022، والتي تضم أكبر الشركات وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة، وجاءت شركة الشرقية "إيسترن كومباني" ضمن القائمة، واحتلت الشركة المركز التاسع في القائمة، التي تضمنت أكبر 50 شركة مصرية في قطاعات العقارات والإنشاءات، الصناعة، البنوك والخدمات المالية وقطاع التجزئة التي تتصدر فيه الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بجدارة.

وبحسب آخر التقارير والاحصائيات، فقد أنتجت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" خلال الـعـام المالي المنتهي فـي يونيو 2021، حوالي 70 مليار سيجارة وباعت نحو 67 مليار سيجارة، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام الــذي سبقه، وتبلغ القيمة السوقية للشركة 1.3 مليار دولار أي نحو 24.22 مليار جنية مصري، وبلغ صافي الأرباح في 2021 حوالي 230 مليون دولار أي نحو 4.2 مليار جنية مصري، وارتفع إجمالي الأصول المملوكة للشركة حيث بلغ 1.2 مليار دولار أي نحو 22.36 مليار جنية مصرى.

وصرح الأستاذ هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، انه من الفخر وجود شركة الشرقية "إيسترن كومباني" في تصنيف فوربس لأكبر وأقوى خمسين شركة مصرية، مؤكداً تطلع الشركة لمزيد من النجاحات للسوق المصري بين الشركات المصرية في ظل وجودها كلاعب رئيسي في دفع عجلة التنمية ونمو الاقتصاد المصري".

وقد سجلت الشركة مجمل ربح يقدر ب5.7 مليار جنيه عن الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2022 بزيادة قدرها 11%، مقارنة بـ5.1 مليار جنيه بفترة المقارنة، كما بلغت نسبة هامش مجمل الربح عن الفترة 45% مقارنة بـ42% العام السابق، وبارتفاع 3 نقاط.