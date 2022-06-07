إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض زراعية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في ناحية عزبة درويش التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى أولاد صقر المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول كلًا من: عبدالعال م ال، 29 سنة، مصاب بجرح قطعي بطول 10 سنتيمتر، وإسماعيل ال أ، 65 سنة، مصاب بجرح قطعي بطول 8 سنتيمتر، ومحمد ال أ، والد الأول، 60 سنة، مصاب بجرح قطعي بطول 10 سنتيمتر، مقيمين في عزبة درويش التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المصابين، وجميعهم من عائلة واحدة، وبين عدد من الأشخاص في عائلة أخرى، وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، ما تسبب في إصابة المصابين بإصاباتهم، وتم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز شرطة أولاد صقر، وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة أولاد صقر، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.