194 محضرًا للمنشآت المخالفة وغلق 3 مخابز وضبط أطعمة فاسدة بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قيام التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام للتفتيش على 96 منشأة غذائية خلال الشهرين الماضيين لمتابعة تطبيق كافة الإشتراطات والمعايير البيئية والصحية والسلامة المهنية.



شدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات وإستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن إلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهله محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.



وأكد المحافظ أنه إذا تم رصد أي مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها بشكل فوري.



وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على (96) منشأة غذائية ما بين (مخازن مواد غذائية – مصانع مخلل - محل كشرى – جزارة - مخبز – مطاعم - عصير قصب – محل أسماك - عطارة – بقاله – مقله - كافيهات - ورش تغيير زيت سيارات ) بمراكز ديرب نجم وكفر صقر وأولاد صقر والزقازيق ومنيا القمح وحى أول وحى ثان ومدينة الصالحية لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأسفر التفتيش عن تحرير (194) محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة ) ، وأيضاً إستصدار قرارات غلق إداري لعدد (23) منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين و عدم إتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، فضلاً عن إنذار (10) منشآت وإعطائهم مهلة لتقنين وتصحيح أوضاعهم وسرعة إزالة المخالفات وإتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعي.



وأسفر التفتيش عن : إعدام (800) كيلو مخلل غير صالح للإستهلاك الأدمى ،و ضبط (4) طن مخلل غير مطابق للمواصفات بالإضافة لغلق مخزن (سناكس) وكافية و ورشة لتغيير زيت السيارات لوجود خطر داهم على الصحة العامة بمركز ديرب نجم.



إعدام 2 طن حليب و(300) كجم مخلل ونصف طن جبن رومى و70 كيلو سمن نباتى لوجود حشرات وشوائب بهم بالإضافة لضبط وتحريز (5) طن ملح طعام ونصف طن جبن ابيض قديم غير صالح للإستخدام الأدمى كما تم غلق مصنع جنبة غير مرخص وإزالته لأنه يمثل خطر داهم على الصحة العامة وذلك بمركز كفر صقر.



غلق 3 مخابز وكافية لعدم توافر الإشتراطات إعدام (5650) كجم مخلل وملح طعام وكاتشب و(230) كجم لحوم مصنعة غير صالحة للإستخدام الأدمى بمركز الزقازيق.



إعدام ( 3و نصف) طن أغذية ما بين (مخلل – بليلة – حمص) وضبط 3 طن ملح طعام غير صالح للإستهلاك الأدمى ،فضلاً عن الغلق الفوري لمحل عصير ومصنع ألبان لوجود خطر داهم على الصحة العامة بمركز أولاد صقر.



تم ضبط (145) علبة حلويات وإعدام (6) طن حلويات منتهية الصلاحية و(200) كيلو مخلل غير صالح للإستهلاك الأدمى كما تم غلق مصنع للحلويات وأخر للمخلل لوجود خطر داهم على الصحة العامة بمركز منيا القمح



إعدام (400) لتر خلطة ايس كريم لوضعهم في براميل بلاستيك غير صالحة للإستخدام الأدمى و(70) كيلو مواد غذائية بمدينة الصالحية .









