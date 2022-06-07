أوكرانيا تمنع وصول وفد الطاقة الذرية إلى منشأة نووية فى زاباروجيا

وزارة الزراعة الأوكرانية، عن المدة الزمنية لنزع الألغام البحرية التى زرعتها روسيا قائلة: "نحتاج نحو 6 أشهر لنزع الألغام حتى لو رفعت روسيا حصارها البحري عن الموانئ"، بحسب تقارير إعلامية.

فى غضون ذلك، قالت وكالة أسوشيتدبرس الامريكية إن جثث العشرات من المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا فى مصنع أزوف ستال للصلب فى مدينة ماريوبول قد تمت إعادتها إلى أوكرانيا من قبل القوات الروسية التي تسيطر على المصنع فى المدينة المدمرة.

وذكرت الوكالة أن تم رفع جثث القتلى من أنقاض المناطق المدمرة إلى المصنع ونقلها إلى العاصمة الأوكرانية، حيث يجرى إجراء اختبار الحمض النووى للتعرف على الجثث، بحسب ما قال قائد عسكرى ومتحدث باسم كتيبة أزوف.

وكانت كتيب آزوف من بين الوحدات الأوكرانية التي دافعت عن المصنع على مدار ثلاثة أشهر قبل الاستسلام فى شهر مايو الماضى فى ظل هجمات روسية مكثفة من البر والبحر والجو. ولم يتضح كم عدد الجثث الباقية فى المصنع.

يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت فيه القوات الروسية القتال للسيطرة على سيزيفرودونتستك، المدينة الواقعة شرق أوكرانيا والتي تعد أساسية لتحقيق هدف موسكو باكتمال سيطرتها على منطقة دونباس الصناعية.