اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أسوشيتدبرس: روسيا تعيد جثث مقاتلى مصنع أزوف ستال إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:52 ص
أسوشيتدبرس: روسيا تعيد جثث مقاتلى مصنع أزوف ستال إلى أوكرانيا الحرب فى اوكرانيا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة أسوشيتدبرس الامريكية إن جثث العشرات من المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا فى مصنع أزوف ستال للصلب فى مدينة ماريوبول قد تمت إعادتها إلى أوكرانيا من قبل القوات الروسية التي تسيطر على المصنع فى المدينة المدمرة.

 وذكرت الوكالة أن تم رفع جثث القتلى من أنقاض المناطق المدمرة إلى المصنع ونقلها إلى العاصمة الأوكرانية، حيث يجرى إجراء اختبار الحمض النووى للتعرف على الجثث، بحسب ما قال قائد عسكرى ومتحدث باسم كتيبة أزوف.

 وكانت كتيب آزوف من بين الوحدات الأوكرانية التي دافعت عن المصنع على مدار ثلاثة أشهر قبل الاستسلام فى شهر مايو الماضى فى ظل هجمات روسية مكثفة من البر والبحر والجو. ولم يتضح كم عدد الجثث الباقية فى المصنع. 

يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت فيه القوات الروسية القتال للسيطرة على سيزيفرودونتستك، المدينة الواقعة شرق أوكرانيا والتي تعد أساسية لتحقيق هدف موسكو باكتمال سيطرتها على منطقة دونباس الصناعية.

 وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن القوات الأوكرانية تتمسك بمواقعها فى المدينة فى ظل قتال شرس فى الشوارع مع محاولة روسيا لنشر مزيد من القوات.

 وقال زيلينسكى إن قوات موسكو تهدف إلى السيطرة على مدينة زابوريجيه الواقعة فى جنوب شرق البلاد، والتي يقطنها أكثر من 700 ألف شخص، وهى خطوة يمكن أن تضعف بشدة موقف أوكرانيا وتسح للجيش الروسى بالتقدم إلى قلب البلاد.

 


أوكرانيا

روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

ازوف ستال

ازوفستال

زيلينسكى


الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا: روسيا تدمر ثانى أكبر مجمع لتخزين الحبوب فى البلاد بميكولايف

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:20 ص

أوكرانيا تدعو وكالة الطاقة الذرية والأمم المتحدة لاستعادة محطة زابوريجيا من روسيا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:00 ص

البيت الأبيض: نزود أوكرانيا بأسلحة لأغراض دفاعية ونوفر فرصة حماية أراضيها

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:32 ص

تصاعد العقوبات بين موسكو وواشنطن بسبب الحرب على أوكرانيا.. الولايات المتحدة تصدر مذكرة لمصادرة طائرتين للملياردير الروسى إبراموفيتش.. وروسيا تفرض عقوبات على وزيرى المالية والطاقة الأمريكيين

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:00 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة