اليوم السابع
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أمين الأمم المتحدة يشجع أطراف السودان على مواصلة العمل لخلق بيئة مواتية لحوار بنّاء

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:33 ص
أمين الأمم المتحدة يشجع أطراف السودان على مواصلة العمل لخلق بيئة مواتية لحوار بنّاء انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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دعا أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" الأطراف السودانية على مواصلة العمل باتجاه خلق بيئة مواتية لحوار بنّاء لصالح الشعب السوداني والمشاركة بحسن نية استعداداً للانخراط في محادثات مباشرة، مؤكداً أهمية وجود مناخ سلمي لإنجاح المحادثات.
 
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" وفق مركز إعلام الأمم المتحدة إن الأمين العام أكد على أن جميع أشكال خطاب الكراهية تمثل هجمات على التسامح وتقوّض التماسك الاجتماعي ويمكن أن تضع الأساس للعنف، مما يؤدي إلى تراجع قضية السلام.
 
ورحب "جوتيريش" بجهود الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) ومفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، وجهودها في تسهيل حل للأزمة السياسية في السودان، معربا عن قلقه من محاولات تقويض جهود الآلية الثلاثية ومبعوثيها.
 
وشدد الأمين العام مجددا على دعمه القوي لعمل يونيتامس فيما تواصل دعمها لتطلعات الشعب السوداني في تحقيق الديمقراطية والسلام والازدهار.
 
 

انطونيو جوتيريش

السودان

الامم المتحدة

الاتحاد الافريقي


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