ألمانيا تكشف عن 29 ألف منحة دراسية بزيادة 3% عن العام الماضى

كتبت: هناء أبو العز

كشف المكتب الفيدرالي للإحصاء عن حصول 29 ألف طالب على منحة دراسية في ألمانيا فى الفصل الشتوي 2021/2022.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، فقد زاد عدد حاملي المنح الدراسية بنسبة 3% أو حوالي 800 طالب مقارنة بالعام السابق، ومن حيث العدد الإجمالي للطلاب في الفصل الدراسي الشتوي 2021 - 2022، كانت نسبة حاملي المنح الدراسية 1%، ولم تظهر أي تغييرات على البيانات من العام السابق، وبشكل عام، كان اهتمام الناس بممارسة المهن الأكاديمية في ألمانيا في اتجاه تصاعدي.

ووفقًا لموقع Erudera، أول منصة بحث عن التعليم تعمل على أساس الذكاء الاصطناعي، فقد وصل إجمالي عدد الطلاب الدوليين في ألمانيا إلى 416437 في عام 2022، مما جعل البلاد من بين الخمسة الأوائل في العالم.

وتأتي الهند بعد الصين في المرتبة الثانية من حيث عدد الطلاب الأجانب في ألمانيا (28542)، تليها سوريا بعدد 16931 طالبًا والنمسا (13612)، وتحتل روسيا المرتبة الخامسة من حيث عدد الطلاب الدوليين في ألمانيا، حيث يبلغ عدد طلابها 10573 طالبًا، "بحسب بيانات موقع Erudera.com"، ومجال الدراسة الرئيسي للطلاب الدوليين هو الهندسة، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب في برنامج الدراسة 136579 طالبًا.