أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أصيب 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالقرب من قرية بنى سلامة بالطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من غرفة عمليات إسعاف محافظة المنوفية بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل مجموعة من العمالة اليومية بقرية بنى سلامة بالطريق الإقليمى.



على الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف وبالمعاينة تبين إصابة 11 شخصا وهم مروان محمد 16 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، وسهيلة اشتباه نزيف بالمخ، ودينا محمد 14 سنة اشتباه كسر بعظام الوجه، سلمى هشام 10 سنوات اشتباه كسر بالكاحل اليسرى، عصام محمد 14 سنة، سماح درويش 30 سنة كسر بعظام الوجه، وملك درويش 11 سنة سحجات وكدمات، محمد هشام 8 سنوات، اشتباه نزيف بالمخ، فارس هشام، سحجات وكدمات، خديجة سالم 32 سنة، سلوي سعيد 37 سنة، حامل بالشهر الثامن اشتباه نزيف بالبطن، وتم نقلهم إلى مستشفى سرس الليان والباجور العام وتحرير المحضر اللازم بالواقعة .