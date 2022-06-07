أسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصرية اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

كتب إسلام سعيد

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، أن الطلب على مواد البناء متراجع خلال الفترة الحالية، وذلك مع عدم وجود تراخيص في عدد كبير من المناطق إضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد، في حين أن التراجع الذي شهده الحديد مؤخرا لم يحرك وضع الأسواق.

أسعار الحديد في مصر اليوم

سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع

سعر حديد السويس للصلب 18070 جنيها

سعر حديد المصريين 18070 جنيها

سعر حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيها

سعر حديد العشري 18000 جنيها للطن

سعر حديد المراكبي 18050 جنيها

سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيها

سعر حديد الجارحي 17850 جنيها للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة أن أسعار الأسمنت تسجل استقرار ملحوظ منذ يونيو الجاري بعد خفض جزئي في الأسعار الشهر الماضي، مشيراً إلى أن سعر طن الأسمنت في الأسواق يسجل سعر يتراوح بين 1250 إلى 1350 جنيها للمستهلكين ، في حين بلغ سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع سعر طراوح بين 1050 الى 1150 جنيها

مد العمل برسوم الإغراق للحديد

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار 324 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة 5 سنوات تنتهي في 5 يونيو 2022 .

وبناء على تقرير اللجنة الاستشارية المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2022 وعلى مذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية المؤرخة بذات التاريخ، قرر المادة الأولي يمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة عام من الآن " 12 شهر" لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة، ويعمل بالقرار الجديد بدءاً من 6 يونيو 2022.