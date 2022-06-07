أسباب مختلفه لتنميل اليدين.. اعرفها وعالجها

كتبت نهير عبد النبى

قد يكون لخدر اليد أسباب عديدة من تلف الأعصاب إلى مشاكل الدورة الدموية، يمكن أن يكون خفيفًا ومؤقتًا، أو يكون من أعراض حالة طبية أكثر خطورة.التنميل في اليدين هو شعور غير منتظم يمكن أن يكون من أعراض العديد من الحالات المختلفة ويسمى أيضًا تنمل.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يمكن أن يكون للتنميل في اليدين أسباب عديدة ، تتراوح بين الحالات الطبية الخفيفة والمؤقتة والخطيرة، السبب الأكثر شيوعًا هو تلف أو ضغط الأعصاب في اليد.



تشمل الأسباب الأخرى لخدر اليدين ما يلي:

-تلف الأعصاب في اليدين أو الذراع أو الرقبة

-القرص الغضروفي الذي يضغط على الأعصاب الشوكية

-ضغط الأعصاب الناتج عن الأورام أو العدوى أو تضخم الأوعية الدموية

-هربس نطاقي

-عدوى الهربس

-متلازمة النفق الرسغي، وهي حالة شائعة يتم فيها الضغط على أعصاب الرسغ. غالبًا ما يؤثر هذا على أولئك الذين يستخدمون أيديهم ومعصمهم في العمل، مثل الكتابة.

-تصلب الشرايين يسبب نقص الدم في هذه المنطقة.

- ضعف الدورة الدموية من مرض السكري.

-السكتة الدماغية.

-صداع نصفي.

-الغدة الدرقية.

-متلازمة رينود، والتي تسبب تقلصات في الشرايين تقلل من تدفق الدم إلى اليدين.

لدغات الحيوانات أو الحشرات.

-أدوية معينة.

-نقص فيتامين ب 12

-مستويات غير طبيعية من الكالسيوم أو البوتاسيوم أو الصوديوم.

-التهاب الأوعية الدموية.