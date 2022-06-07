اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

أسباب مختلفه لتنميل اليدين.. اعرفها وعالجها

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:00 م
أسباب مختلفه لتنميل اليدين.. اعرفها وعالجها تنميل اليدين
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قد يكون لخدر اليد أسباب عديدة من تلف الأعصاب إلى مشاكل الدورة الدموية، يمكن أن يكون خفيفًا ومؤقتًا، أو يكون من أعراض حالة طبية أكثر خطورة.التنميل في اليدين هو شعور غير منتظم يمكن أن يكون من أعراض العديد من الحالات المختلفة ويسمى أيضًا تنمل.
 
وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يمكن أن يكون للتنميل في اليدين أسباب عديدة ، تتراوح بين الحالات الطبية الخفيفة والمؤقتة والخطيرة، السبب الأكثر شيوعًا هو تلف أو ضغط الأعصاب في اليد.

تشمل الأسباب الأخرى لخدر اليدين ما يلي:

 

-تلف الأعصاب في اليدين أو الذراع أو الرقبة
-القرص الغضروفي الذي يضغط على الأعصاب الشوكية
-ضغط الأعصاب الناتج عن الأورام أو العدوى أو تضخم الأوعية الدموية
-هربس نطاقي
-عدوى الهربس
-متلازمة النفق الرسغي، وهي حالة شائعة يتم فيها الضغط على أعصاب الرسغ. غالبًا ما يؤثر هذا على أولئك الذين يستخدمون أيديهم ومعصمهم في العمل، مثل الكتابة.
-تصلب الشرايين يسبب نقص الدم في هذه المنطقة.
- ضعف الدورة الدموية من مرض السكري.
-السكتة الدماغية.
-صداع نصفي.
-الغدة الدرقية.
-متلازمة رينود، والتي تسبب تقلصات في الشرايين تقلل من تدفق الدم إلى اليدين.
لدغات الحيوانات أو الحشرات.
-أدوية معينة.
-نقص فيتامين ب 12
-مستويات غير طبيعية من الكالسيوم أو البوتاسيوم أو الصوديوم.
 
-التهاب الأوعية الدموية.
 

تنميل اليدين

اوعية دموية

التهابات

تنميل


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة