"أزمة خس" تضع سلسلة مطاعم شهيرة فى ورطة باستراليا.. اعرف التفاصيل

وكالات

اشتكت سلسلة مطاعم شهيرة فى استراليا، من ارتفاع أسعار الخس ، ما دفعها إلى الاستعاضة عن هذا المكون بمزيج من (الكرنب) والخس في شرائح البيرجر والمنتجات الأخرى التي تقدمها، مما أثار امتعاض الزبائن الذين اعتبروا أن النكهة شهدت تراجعا.

وحسب موقع سكاى نيوز، ارتفع السعر المحلي للخس بنسبة تصل إلى 300 بالمئة خلال الأشهر الأخيرة، مما أجبر سلسلة الوجبات السريعة على تعديل وصفات منتجاتها في بعض المطاعم التابعة لها.

وبررت الشركة لجوءها إلى هذه الخطوة بالقول: "نعاني حاليا نقصا في الخس لذلك، نستخدم مزيجا من الخس والكرنب في المنتجات التي يشكل الخس أحد مكوناتها وذلك حتى إشعار آخر".

وعزت سلسلة المطاعم سبب النقص في الخس إلى الفيضانات الكبيرة التي طالت شرق البلاد، لكن الخبير في سلاسل التوريد أشار إلى أن "الحرب الأوكرانية تشكل عاملا إضافيا في هذه المشكلة بسبب الأسعار المرتفعة للديزل والأسمدة".

وبعدما كانت خسة واحدة من نوع أيسبرج تباع بدولارين في سيدني أو ملبورن، أصبح سعرها حاليا نحو 8 دولارات.

وقالت الشركة للزبائن: "في حال لم يناسبكم هذا التغيير، ما عليكم سوى النقر على زر تخصيص وإزالة مكون الخس من المنتج الذي تختارونه".