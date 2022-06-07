أخبار مصر.. البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 6.1٪ فى 2022

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها رفع البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مقارنة بـ 5.9% في توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي.

وتوقع البنك - في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر اليوم-أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفي عام 2024 نموًا بنسبة 5%.

وكان البنك قد رفع توقعاته في أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.6% في يناير.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد نشاطا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهمت في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022.

وكانت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث قد أوضحت في يناير الماضي أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة "كوفيد-19" خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.

ونوهت "جيتا جوبيناث" إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة كورونا(كوفيد-19) وصدور بيانات اقتصادية إيجابية. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

توجيهات رئاسية بشأن استغلال وتطوير مجموعة الأراضى الفضاء داخل القاهرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع جهود استغلال وتطوير مجموعة الأراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة، خاصةً في منطقة شرق القاهرة، موجهاً بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنسيق الحضاري في المحافظة.

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مراكز القيادة "الاستراتيجى التعبوى" للهيئة الهندسية "شرف - 3"

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ( شرف - 3 ) والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الإستراتيجى التعبوى للهيئات والإدارات ، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وألقى اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية لتؤدى مهامها بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة ، موكداً أن رجال الهيئة الهندسية يواصلون العمل ليلاً ونهاراً بتفانى وإخلاص لإنجاز المهام التى تسند إليهم بما يسهم فى إستمرار مسيرة التنمية .

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الإستراتيجية التعبوية وعرض التقارير التى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع .

مصر تدين بأشد العبارات الهجوم المروع على كنائس فى نيجيريا

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم المروع الذي استهدف إحدى الكنائس بولاية أوندو النيجيرية جنوب غرب البلاد، وأسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بجانب عدد من المُصابين.

أعربت مصر – بحسب بيان لوزارة الخارجية - حكومةً وشعباً، عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على تضامنها الكامل مع نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف ووقوفها بجانبها في هذا الظرف الأليم.

الرئيس السيسى يهنئ الملكة إليزابيث الثانية بذكرى العيد القومى للمملكة المتحدة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى، الذى يوافق عيد ميلاد الملكة ويواكب الاحتفال باليوبيل البلاتيني؛ لذكرى مرور 70 عاما على توليها عرش المملكة المتحدة.

وأوفد الرئيس السيسي الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصارى إلى سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة ، للتهنئة بهذه المناسبة.

فتح الاكتتاب العام فى أسهم "غزل المحلة" بالبورصة 12 يونيو كأول شركة كرة قدم

تقرر فتح باب الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم (أول شركة كرة قدم تطرح في البورصة المصرية)، وذلك اعتبارا من يوم 12 يونيو 2022 وحتى الأول من يوليو 2022، حيث تتولى شركة برايم كابيتال ترويج وتغطية الاكتتابات (مدير الطرح).

ويمثل الاستثمار في اكتتاب شركة غزل المحلة لكرة القدم فرصة جيدة لكونها الشركة الأولى من نوعها في نشاط كرة القدم التي تطرح في البورصة المصرية، وسيتم قيد الأسهم بعد إتمام الاكتتاب العام في الأسهم المطروحة.

وتظهر خطة العمل تدفق نقدي صحي للشركة ومتوسط عائد متوقع يصل الى 21.5%، حيث إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على سعر السهم هو الأداء المالي الناجح المتوقع لشركة غزل المحلة لكرة القدم، وفي ظل عراقة اسم غزل المحلة كنادٍ، ذو قاعدة جماهيرية عريضة، و يعد واحدًا من عمالقة الكرة المصرية الستة الذين حصلوا على بطولة الدوري العام؛ مما يعطي ثقة في نجاح خطة العمل المستقبلية للشركة.

ويمثل الاكتتاب العام زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 98 مليون جنيه ليصبح رأس المال 200 مليون جنيه بعد الزيادة، ويمكن للمستثمرين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم عن طريق تقديم طلبات الاكتتاب من خلال جميع شركات السمسرة من خلال تسجيل أمر الشراء الخاص بالعميل والمسدد لنسبة 100% من قيمة الأمر وهو 1.02 جنيه للسهم الواحد (الحد الأدنى للاكتتاب ألف سهم والحد الأقصى للاكتتاب اثنين مليون سهم)، وذلك من خلال نظام الصفقات الخاص بالبورصة المصرية (OPR) ، وستقوم البورصة و شركة مصر المقاصة بعد انتهاء فترة الاكتتاب بمطابقة الطلبات المسجلة من قبل جميع شركات السمسرة مع الأموال المحصلة في حسابات تلقي الاكتتاب الخاص بشركات السمسرة علماً بانه لا يجوز للمكتتبين التوجه مباشراً للاكتتاب عن طريق البنك.

التعليم: طالب الثانوية العامة الحاصل على مجموع 50% فى الترمين "ناجح"

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حصول الطالب على 50% من درجات الفصلين الدراسيين سواء فى الامتحانات الورقية التى عقدت بالترم الأول وأيضا الامتحانات الإلكترونية والورقية بالترم الثانى تكفى لنجاح الطالب وانتقاله للصف الأعلى، كما يعتبر الطالب ناجحا فى الامتحانات الإلكترونية والتى كانت تمثل 70% من درجة امتحان الترم الثانى إذا تعرض لمشكلة تقنية، وحرر محضرا أثناء عقد الامتحان الأصلى الذى عقد خلال الفترة من 11 حتى 26 مايو الماضى.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه سيتم إرسال نتائج الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلى المدارس يوم الخميس 9 يونيو الجارى بعد مراجعتها وتدقيقها ويتم حساب الدرجات الكلية من قبل المدارس لاعلانها الأسبوع الذى يليه.

الزراعة: الخوخ آمن ولا يحتاج رش مركبات للتلوين.. وتناوله بكثرة يسبب الإسهال

قال الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن الخوخ من الحاصلات البستانية التي لا تتمتع بفترة صلاحية طويلة بعد الحصاد، "وطبيعي أن تتحول السكريات العالية في الخوخ إلى تخمر أو تلف، يؤدي إلى مغص معوي في حالة تناول كميات كبيرة منه".

أضاف فهيم أن الخوخ لا يحتاج إلى رش أى مركبات للتلوين لأنها فاكهة صيفية سريعة النضج، كما ان الاحجام الكبيرة لا علاقة بالرش او التسميد و هذه هي طبيعة الاصناف الجديدة التى تختلف عن الاصناف البلدية القديمة صغيرة الحجم، مشيرا إلى أن هناك شائعات منتشرة تتهم الخوخ بالتسبب في التسمم، وهذا الأمر غير صحيح بالمرة، لأن الخوخ من الفاكهة الصيفية سريعة التلف بسبب نسبة الرطوبة العالية ومحتوى المادة السكرية العالي وطرواة الأنسجة "اللحم"، كما أن فترة البقاء للثمار بعد الجمع shelf life قصيرة جدا بالمقارنة بباقي ثمار الفاكهة الصيفية.

وأضاف أنه بسبب موجة الحر الشديد خلال الأيام الماضية، حدث نضج زائد للثمار، وبالتالي تعرضها للتلف الغذائي، وليس له علاقة بمتبقيات المبيدات أو الكيماويات، كما أشيع، كما إن الإفراط في تناول الخوخ سيؤدي حتما إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، كالمعاناة من التشنج والغازات، حيث يحتوي الخوخ على الألياف والسوربيتول، وهو سكر يمكن أن يسبب الغاز والانتفاخ، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بإسهال أو حركات الأمعاء المؤلمة، وذلك بسبب احتواء الخوخ على ألياف غير قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تسبب الإسهال أو تفاقمه.

التعليم تحذر المدارس الخاصة من تحصيل مصروفات العام الدراسى الجديد قبل 1سبتمبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد استحقاق القسط الأول للعام الدراسي المقبل لطلاب المدارس الخاصة، موضحة أن القسط الأول مع بداية العام الدراسي الجديد، ويحظر تحصيل أى مصروفات قبل 1 سبتمبر 2022، كنت يحظر تحصيل 10% من قيمة القسط الأول فى حالة التحويل إلا إذا تم التحويل خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى بداية العام الدراسي الجديد.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرسلت خطابا للمديريات استعدادا للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 بشأن المدارس الخاصة، مؤكدة على التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لها في العام الدراسي القادم.

وقالت الوزارة يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسي طبقا للتكلفة الفعلية ، مضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين ويتم تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول على أن يتم التأكد من من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع في الكشف المقرر لذلك يحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيمة أي مطبوعات أخرى غير قانونية (ملخصات - ملازم - بوكليت).

القبض على قاتل والده وأشقائه الأربعة فى مذبحة دشنا بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهم بارتكاب مذبحة دشنا محافظة قنا.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات بينهم على الميراث، حيث قام بقتل شقيقيه وشقيقتيه، وانتظر والده حتى العودة من صلاة الفجر، وأطلق عليه وابل من الأعيرة النارية.

كان عامل وأبنائه الأربعة لقوا مقتلهم على يد الابن، وأصيبت الأم، بطلقات نارية، بقرية أبو مناع غرب في دشنا ، شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بقيام جمال.ع.ا، بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته، مما أدى إلى مقتل كلا من والده، و4 من أشقائه، وإصابة والدته سعاد، بطلق نارى بالساقين.