يا مين يعيش.. القبض على رجل أعمال هارب من 340 سنة حبس في 6 أكتوبر

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط هارب من تنفيذ 205 أحكام قضائية، بإجمالى مدد حبس بلغت 340 سنة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام (مالك شركة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة)، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 205 أحكام قضائية فى قضايا "تبديد، شيكات، مبانى"، بإجمالى مدد حبس بلغت 340 سنة، بتغيير محل إقامته، والإقامة بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.