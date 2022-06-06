وكيل الأزهر يوقع تجديد بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم الماليزية

كتب ــ لؤى على

وقع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الإثنين، بمقر مشيخة الأزهر، مع نور زماني عبد الحميد، مساعد وزير التربية والتعليم الماليزي، ومسئول التعليم الديني، وثيقة تجديد تعديلات اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم الماليزية.

وأكد وكيل الأزهر على هامش توقيع البروتوكول ، أن تجديد بروتوكول التعاون يأتي استجابة للواقع، وبناء طالب ماليزي متميز في مجال العلوم الشرعية والعربية، مبينًا أن الطلاب الماليزيين من الطلاب المتميزين ويعدون من خيرة سفراء الأزهر في بلادهم، وأن الأزهر الشريف لا يكتفي بمتابعة الطلاب خلال دراستهم فحسب، بل يمتد حتى بعد تخرجهم من خلال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لمتابعتهم وإمدادهم بكل ما هو جديد وخاصة في القضايا المستحدثة، لتحصينهم من كل الأفكار المتطرفة والمتشددة.

من جانبها، أشادت نور زماني عبدالحميد، بجهود الأزهر في مجال التعليم والدعوة، مؤكدة أن الأزهر هو أفضل جامعة على مستوى العالم في تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية، وأن مناهج الأزهر هي مصدر ثقة لدى المجتمع الماليزي، لما تتميز به من وسطية واعتدال.

جدير بالذكر، أن أول بروتوكول تعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم الماليزية أُبرم في 18 نوفمبر عام 1999، وتم تجديده وإضافة بعض التعديلات عليه في مارس 2002.