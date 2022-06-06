مكونات لتحسين مظهر العيون المجهدة والمنتفخة.. منها الصبار

كتبت فاطمة خليل

4 مكونات يمكن أن توفر الراحة لعينيك المتعبة والمنتفخة

1. الخيار ترك العيون المتعبة دون علاج قد يتسبب في ظهور الهالات السوداء مع مرور الوقت، يمكن القضاء على هذا الخطر ببساطة عن طريق وضع شرائح الخيار في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم أخرجهم وضعهم على عينيك ضع الخيار تحت منطقة العين لمدة 10 دقائق لن يؤدي ذلك إلى تهدئة البشرة الموجودة أسفل العين فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفتيح أي تصبغ حول العينين. العيون المتعبة والمنتفخة أمر لا مفر منه بسبب ساعات العمل الطويلة، والإجهاد اليومى، ومع ذلك يمكنك تجنب هذا المظهر لعينيك من خلال استخدام 4 مكونات طبيعية فى المنزل لها تأثير طبى رائع لتحسين مظهر العيون المجهدة والمنتفخة، نتعرف فى هذا التقرير على هذه المكونات، بحسب موقع "health".ترك العيون المتعبة دون علاج قد يتسبب في ظهور الهالات السوداء مع مرور الوقت، يمكن القضاء على هذا الخطر ببساطة عن طريق وضع شرائح الخيار في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم أخرجهم وضعهم على عينيك ضع الخيار تحت منطقة العين لمدة 10 دقائق لن يؤدي ذلك إلى تهدئة البشرة الموجودة أسفل العين فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفتيح أي تصبغ حول العينين.



2. أكياس الشاي البارد ثاني أفضل علاج فعال هو وضع أكياس الشاي المستعملة على العينين يمكن استخدامها أيضًا لعلاج الهالات السوداء العديد من أنواع الشاي مثل الشاي الأخضر لها فائدة إضافية من مضادات الأكسدة، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة الشعيرات الدموية المتوترة في منطقة العين.

لاستخدام أكياس الشاي، قم أولاً بنقع كيس شاي في ماء نظيف ثم احتفظ به في الثلاجة لمدة 30 دقيقة تقريبًا بعد ذلك ، ضع أكياس الشاي على العين احتفظ بأكياس الشاي هذه على عينيك المتعبة والمنتفخة لمدة 10 دقائق ثم اغسل منطقة أسفل العين بالماء البارد.

3. ماء الورد ساعات العمل الطويلة ، وعادات النوم السيئة ، والوراثة كلها أسباب رئيسية للعيون المتعبة والمنتفخة لتهدئتها وإزالة انتفاخها ، انقع الفوط القطنية في ماء الورد المثلج وضعها على عينيك لمدة 10 إلى 20 دقيقة.



4. مكعبات ثلج من الصبار بمجرد حصولك على جل الصبار، اسكبه في قالب ثلج وضعه في الفريزر يمكن وضع مكعبات الثلج هذه بعد يوم طويل في العمل ويمكن فركها على حروق الشمس وحب الشباب أيضاً.



5-كريم عين واقي من الشمس للتخلص من الهالات السوداء والعينين المنتفخة، يمكن اختيار كريم العين الذي يحتوي على الريتينول ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تلطيف الخطوط العريضة.

في الليل ، استخدم أي شيء يحتوي على عوامل تفتيح مثل فيتامين سي أو حمض الكوجيك.