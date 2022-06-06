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مستشار الرئيس للصحة: كورونا لم ينته عالميًا وعلينا الحيطة بشكل مستمر

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:05 م
مستشار الرئيس للصحة: كورونا لم ينته عالميًا وعلينا الحيطة بشكل مستمر الدكتور محمد عوض تاج الدين
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن كورونا لم تنتهى بعد والوباء مازال موجوداً، ولكن معدل الإصابات ودخول المستشفيات بمصر قليل جداً.
 
وتابع،" ولكن وباء كورونا على مستوى العالم مازال موجوداً ويجب أن نتعامل على هذا الأساس".
 
وأضاف تاج الدين خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه يجب علينا أن نترقب ونحذر من كورونا وهو ما نقوم به ويجب أن نكون مستعدين لأى احتمالية قادمة.
 
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، "لم يعلن خلو العالم من هذا الوباء وهناك بلدان فيها إصابات كثيرة وعلينا اتابع الإجراءات الوقائية ونكون في ترقب وحذر".
 
 

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